Şam Ulusal Müzesi'nde 6 arkeolojik heykeli çalan çetenin elebaşı yakalandı

Suriye Kültür Bakanlığı, geçtiğimiz ay Şam Ulusal Müzesi'nden arasında Roma dönemine ait heykellerin de bulunduğu 6 arkeolojik heykelin çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, hırsızlığı gerçekleştiren çetenin elebaşının yakalandığını açıkladı.

Suriye Kültür Bakanlığı, geçtiğimiz ay Şam Ulusal Müzesi'nin Klasik Salon bölümünden 6 tarihi heykelin çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hırsızlığı gerçekleştirin çetenin elebaşının yakalandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından Suriye İçişleri Bakanlığı ekipleriyle tam koordinasyon içinde çalışıldığı ve suç şebekesinin başı olan "T.H" isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma sürecinde yerli teknoloji uzmanlarının yardımıyla, hırsızların devre dışı olduğunu sandığı güvenlik kamerası sisteminin yeniden aktif hale getirildiği ve soygun anına ait tüm görüntülerin ele geçirildiği vurgulandı. Yakalanan şebeke elebaşının suçunu itiraf ederek suç ortakları hakkında kapsamlı bilgi verdiği, operasyonun hırsızları tuzağa düşürmek amacıyla büyük bir gizlilik ve hassasiyetle yürütüldüğü ifade edildi.

"Kültürel mirasın korunması ulusal güvenlik meselesidir"

Açıklamada ayrıca, Suriye'nin kurtuluşu ve suç rejiminin devrilmesinden bu yana devlet kurumlarını hedef alan sistematik sabotaj ve karalama kampanyalarına dikkat çekildi. Kültürel mirasın korunmasının bir ulusal güvenlik meselesi olduğu vurgulanırken, Suriye'nin tarihi kimliğine yönelik her türlü saldırıya karşı kararlılıkla mücadele edileceği ve soruşturmanın sonraki aşamalarının şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Roma dönemine ait heykeller çalınmıştı

Suriye Kültür Bakanlığı tarafından 13 Kasım tarihinde yayımlanan bildiride, çalınan heykellerin arasında Roma dönemine ait mermer, alçı ve mermer karışımı "Venüs" temalı heykellerin de dahil olduğu 6 eserin bulunduğu açıklamıştı. Kültür Bakanlığı, heykellerin detaylı tanımlarını içeren bir genelge yayımlayarak, ülke içindeki ve dışındaki kişi ve kurumlara, eserlerin bulunmasına yardımcı olabilecek bilgileri paylaşmaları çağrısında bulunmuştu. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve müzedeki tüm eserlerin güvenliğinin artırılması için kapsamlı bir planın yürürlüğe konulduğunu bildirmiş, eserlerin yurt dışına kaçırılması ihtimalinin de değerlendirildiğini aktarmıştı.

Şam İç Güvenlik Şefi Tuğgeneral Osama Atkeh de açıklamasında, güvenlik güçlerinin olayı soruşturduğunu belirterek hırsızlıkta "birkaç arkeolojik heykel ve nadir koleksiyon parçalarının" hedef alındığını ifade etmişti.

Şam Ulusal Müzesi

Arap dünyasındaki en eski müzelerden biri olarak nitelendirilen Ulusal Müze'nin 1919 yılında kurulduğu ve bünyesinde tarih öncesi eserlerden İslam tarihine kadar binlerce yıllık unsurların sergilendiği biliniyor. Suriye'de iç savaşın patlak verdiği Mart 2011 tarihinin ardından müzedeki güvenlik önlemleri metal kapılar ve güvenlik kameraları ile artırılmış ve bazı eserler alınan önlemler kapsamında ülke genelinde çeşitli yerlere taşınmıştı. Ulusal Müze, hararetlenen iç savaş nedeniyle 2012 yılında ziyarete kapatılmış, 2018 yılında kısmi olarak yeniden açılmış, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği Aralık 2024 tarihinin ardından 8 Ocak 2025'ta ise resmi olarak yeniden ziyarete açılmıştı. - ŞAM