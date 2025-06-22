Şam'da Kiliseye Bombalı İntihar Saldırısı

Şam'da Kiliseye Bombalı İntihar Saldırısı
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Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Aziz Elias Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlenen bombalı intihar saldırısında can kaybı ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan bir kiliseye bombalı intihar saldırısı düzenlendi.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Dweila Mahallesi'nde bulunan Aziz Elias Rum Ortodoks Kilisesi'ne bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Görgü tanıkları, saldırganın kilisenin içerisinde kendini patlattığını belirtti. Saldırıdaki can kaybı ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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