Şam'da Hafız Esad'ın Yıkılan Heykeli Yerlerde Sürükleniyor

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın babası eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın yıkılan heykeli, başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda yerlerde sürüklenmeye devam ediyor.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın babası eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın yıkılan heykeli, başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda yerlerde sürüklenmeye devam ediyor. Heykel halk tarafından gün boyu sürüklenirken, heykeli görenler üzerine çıkarak hatıra fotoğrafı çektiriyor. Esad ve babasının heykelleri, posterleri ve fotoğrafları Şam'daki her yerden halk tarafından kaldırılıyor. - ŞAM