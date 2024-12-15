Üye Girişi
Haberler
Esad'ı yıllarca ayakta tutan zehir merkezi ilk kez görüntülendi
Esad'ı yıllarca ayakta tutan merkez ilk kez görüntülendi
İsrail, Suriye'de yerleşimci planını onayladı
İsrail, Suriye'yi bitirecek skandal planı onayladı
Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi
Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi
Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar
Erdoğan salona girerken çalan şarkı bir hayli manidar

Şam'da Hafız Esad'ın Yıkılan Heykeli Yerlerde Sürükleniyor

Şam'da Hafız Esad'ın Yıkılan Heykeli Yerlerde Sürükleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykeli, Şam'daki Emevi Meydanı'nda halk tarafından yerlerde sürüklenerek hatıra fotoğrafları çekiliyor. Esad ve babasının heykelleri, posterleri ve fotoğrafları halk tarafından kaldırılıyor.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın babası eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın yıkılan heykeli, başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda yerlerde sürüklenmeye devam ediyor.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın babası eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın yıkılan heykeli, başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda yerlerde sürüklenmeye devam ediyor. Heykel halk tarafından gün boyu sürüklenirken, heykeli görenler üzerine çıkarak hatıra fotoğrafı çektiriyor. Esad ve babasının heykelleri, posterleri ve fotoğrafları Şam'daki her yerden halk tarafından kaldırılıyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
img

Oto pazarlarında "Suriyeli" hareketliliği
img

İşte emekli ve memur zammı için en güçlü senaryolar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'in sağ kolu Kadirov'a suikast saldırısı
Ukrayna'dan Putin'in sağ koluna suikast saldırısı
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi
Kanarya krizden çıktı
Fenerbahçe, kulübü tehdit eden tribün liderinin kombinesini iptal etti
Tehditler savuran tribün liderine yaptığına bakın
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
Ünlü oyuncuyu babaannesi yemek yedirirken hatırladı
Babaannesine yemek yediren ünlü oyuncu, bunu hiç beklemiyordu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan küçük çocuğa: Senin baban rüşvet yer mi?
Belediye başkanından küçük çocuğa ilginç soru: Baban rüşvet yer mi?

Son Dakika Haberleri

"Cerrah" kelimesinin kökeni olan Arapça "caraha" ifadesi ne anlama gelir? Birleşmiş Milletlerin ana dilleri nelerdir? Hangisi Birleşmiş Milletlerin 6 resmi dilinden biri değildir? AVS Benfica CANLI İZLE şifresiz! Kerem AKtürkoğlu oynuyor mu? Portekiz Ligi AVS Benfica maçı ne zaman? Sinema tarihinin uzun metrajlı ilk sesli filmi olan 1927 yapımı "The Jazz Singer"da "Bir dakika, bir dakika" şeklinde başlayan ilk konuşmanın ... 65 yaşında tahta çıkan ve tahta çıktığındaki yaşı en büyük olan padişah kimdir? Livakovic sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek? PSG Lyon CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 PSG Lyon maçı ne zaman? Barcelona Leganes CANLI İZLE şifresiz! La Liga Barcelona Leganes maçı ne zaman? Villarreal Real Betis CANLI İZLE şifresiz! La Liga Villarreal Real Betis maçı ne zaman? Real Sociedad Las Palmas CANLI İZLE şifresiz! La Liga Real Sociedad Las Palmas maçı ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.