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Şam'da Filistin'e Destek Gösterisi

Şam'da Filistin'e Destek Gösterisi
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Suriye'nin başkenti Şam'da yüzlerce kişi, Gazze'ye destek vermek amacıyla bir araya gelerek İsrail'in saldırılarını protesto etti. Katılımcılar 'Gazze kalbimizde' sloganları attı.

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde yüzlerce Suriyeli, "Gazze kalbimizde" sloganları attı.

Suriye'de halk Gazze Şeridi'ne destek için bir araya geldi. Başkent Şam'da toplanan Suriyeliler, Gazze Şeridi ile Süveyda ve Dera'da saldırılar düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi. Yaklaşık 200 Suriyeli "Gazze'yi desteklemek için birlikteyiz", "Gazze kalbimizde", "Akrad Mahallesi sakinleri Gazze'yi destekliyor" gibi sloganlar attı.

Gösterinin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede güvenlik güçleri ve polis de hazır bulundu. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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