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Şam'da bombalı saldırı: 5 ölü, 16 yaralı

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Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede uzaktan tuzaklanan bombanın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Suriye Sağlık Bakanlığı, başkent Şam'da meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı. Patlamanın, uzaktan tuzaklanan bir bombanın patlaması sonucu yaşandığı aktarıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın El-Nasr Caddesi'ndeki Adalet Sarayı yakınlarında, bir kafede patlama meydana geldi. Suriye Sağlık Bakanlığı Ambulans ve Acil Durum Yönetimi Direktörü Dr. Ahmed El-Bekkur patlamada 5 kişinin öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı. Patlamanın, bölgeye tuzaklanan bir bombanın infilak etmesi sonucu yaşandığı bildirildi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve ilk yardım ekibinin çalışmaları sürerken, patlamayla ilgili inceleme devam ediyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var

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