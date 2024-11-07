Salim Güran mahkemede öfkeden deliye döndü: Sen neyin peşindesin

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sanıklar hakim karşısına çıktı. Cinayette tüm okların çevrildiği amca Salim Güran, mahkemede zor anlar yaşadı.

SALİM GÜRAN DURUŞMADA ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Sorulan sorulara çelişkili yanıtlar veren Salim Güran, bir süre sonra sinirlenmeye başladı. Mahkeme başkanı, "Kızın Dilek seni arayıp Narin'in kaybolduğunu söyleyince şebeke gidiyor ve kesiliyor." dedi. Bunun üzerine eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Salim Güran'a, "Ses kayıtları var. Sen Mehmet Selim Atasoy'a 'Gidelim mi?' dedin mi?" diye sordu.

"SEN NEYİN PEŞİNDESİN?"

Salim Güran, soru karşısında öfkeden deliye döndü. Güran, "Demedim. Sen neyin peşindesin?" diyerek sesini yükseltti. Mahkeme salonundaki amca Güran'a tepki gösterirken, mahkeme başkanı da üslubunu düzeltmesi konusunda uyardı.