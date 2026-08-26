Salihli Kaymakamı Güldoğan'dan Jandarma Komutanlığı'na Ziyaret

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek ilçede yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Güldoğan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hasan Karasoy'dan ilçedeki güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette ayrıca Salihli'nin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevcut çalışmalar ile alınması planlanan tedbirler değerlendirildi.

Kaymakam Güldoğan'ın, ilçede vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı