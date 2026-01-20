Haberler

Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok: 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok: 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde polis, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik bir ikamete düzenlenen operasyonda 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan aramada 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Mehmet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Mehmet K., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

