Polisi görünce kaçtı, firari hükümlü çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şahsın, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu ortaya çıktı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü sırada Yılmaz Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Polis ekiplerini fark eden şüpheli, kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınan Y.Ş.'nin yapılan sorgulamasında, hırsızlık suçundan toplam 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, cezasını çekmek üzere Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı