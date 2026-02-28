Haberler

Polisi görünce kaçtı, firari hükümlü çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan Y.Ş., gerçekleştirilen kovalamaca sonucunda yakalandı. Hırsızlık suçundan cezası olan firari hükümlü, cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şahsın, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu ortaya çıktı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü sırada Yılmaz Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Polis ekiplerini fark eden şüpheli, kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınan Y.Ş.'nin yapılan sorgulamasında, hırsızlık suçundan toplam 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, cezasını çekmek üzere Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

Babacan'dan ABD ve İsrail'e tepki, Türkiye'ye uyarı
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit
Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

Babacan'dan ABD ve İsrail'e tepki, Türkiye'ye uyarı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir

Son açıklaması, savaşın hemen bitmeyeceğini gösteriyor
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Fener maçı sonrası sahasında rezil oldu!