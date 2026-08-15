Salihli'de Gaz Tesisi Patlaması: 2 Ölü
Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamadaki felaketin boyutu dron ile görüntülendi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamadaki felaketin boyutu dron ile görüntülendi.
Salihli'nin Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kavas Gaz Dolum Tesisi'nde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede felaketin dron ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı