Salihli'de düğünde çıkan silahlı kavgada 1 ölü, 2 ağır yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde düğünde karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Olaya karışan 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sarıpınar Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup düğün salonunda karşılaşınca tartışma, çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede kurşunların isabet ettiği Deniz Baykal Konuk (28), C.S. (35) ve Y.S. (18) ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan yaralılar, çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Manisa Şehir Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Evli 2 çocuk babası Deniz Baykal Konuk, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen Yunus Köysüren (19), Şah İsmail Bozkurt (48) ve Ali Kadir Bozkurt'u (19) yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.