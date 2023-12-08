Salihli'de Define Arayan 6 Kişi Suçüstü Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, iş makinası ile kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, iş makinası ile kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Salihli'nin Kemer Mahallesi Narlı mevkisinde iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin baskınında, izinsiz kazı yapan İ.E. (58), D.İ. (43), E.Ş. (58), Ş.P. (39), A.G. (52), E.G.'yi (53) suçüstü yakalarken, kazıda kullandıkları iş makinası ve TIR'a da el koydu. Bu arada iş makinasıyla kaçak kazı yapan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.