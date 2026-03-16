Bayram öncesi trafik ve güvenlik tedbirleri artırılıyor

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde yaklaşan bayram öncesinde alınacak trafik ve asayiş tedbirleri değerlendirilmek üzere toplantı yapıldı. Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığındaki toplantıda, bayram süresince güvenli seyahat için alınacak önlemler ele alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaklaşan bayram öncesinde alınacak trafik ve asayiş tedbirlerinin değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlık etti.

Toplantıda bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla ilçe genelinde alınacak trafik, asayiş ve güvenlik tedbirleri ele alındı. Özellikle bayram yoğunluğu nedeniyle artması beklenen trafik hareketliliğine karşı uygulanacak önlemler, denetimlerin artırılması ve vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Güldoğan, bayram süresince kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon içerisinde görev yapacağını belirterek, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin titizlikle uygulanacağını ifade etti.

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve yapılacak çalışmaların planlanmasının ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
