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Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Karadeniz'de Sinop açıklarında dron saldırısına uğrayan Sierra Leone bayraklı 'James 2' isimli ham petrol tankeri, bugün İstanbul Boğazı'ndan çift yönlü trafiğe kapatılarak geçirildi.

Karadeniz'de Sinop açıklarında dron saldırısına uğrayan Sierra Leone bayraklı "James 2" isimli ham petrol taşıyan tanker bugün İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Karadeniz'de Sinop açıklarında geçtiğimiz aylarda saldırıya uğrayan James 2 isimli tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. 28 Mayıs 2026 Perşembe günü meydana gelen saldırının ardından gündeme gelen tanker, bugün Boğaz'dan geçerken vatandaşların da dikkatini çekti. Saldırının ardından seyrine devam eden 272 metre uzunluğunda ve 45,6 metre genişliğinde olan tankerin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 6 kurtarma römorkörleri eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren geçiş esnasında İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçiş trafiğine kapatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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