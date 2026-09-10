Salçalık biberi önce hırsızlar hasat etti

Adana'da bir biber tarlasına gece saatlerinde giren hırsızlar, yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberi çalarak kayıplara karıştı. Tarla sahibi, "Hırsızlar biberi bizden önce hasat etmeye başladı" diye tepki gösterdi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'ndeki bir biber tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarla sahibi İbrahim Özkan ve ailesi sabah saatlerinde hasat yapmak üzere tarlaya geldi. Ancak tarlaya gelen Özkan, yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberin gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce toplandığını fark etti.

Hırsızların biberleri toplayarak tarladan ayrıldığı öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

"Bizden önce hasat ediyorlar"

Tarla sahibi İbrahim Özkan, yaşanan hırsızlığa tepki göstererek, "Biz emek ediyoruz, alın terimiz var. Ama hırsızlar gelip bir gecede çalıp gidiyor. Sabah hasat yapmak için tarlaya geliyoruz, bakıyoruz ki bizden önce hasat etmişler. Yaklaşık 1 ton biberimizi çalmışlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı