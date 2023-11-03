Sakarya'nın Hendek ilçesinde inşaatta erkek cesedi bulundu
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Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki inşaatta hareketsiz yatan bir kişinin cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir inşaatta erkek cesedi bulundu.
Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki inşaatta hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen sağlık personeli yaptığı incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yunus B'ye (22) ait olduğu belirlenen ceset, cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.