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Sakarya'nın Hendek ilçesinde inşaatta erkek cesedi bulundu

Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki inşaatta hareketsiz yatan bir kişinin cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.