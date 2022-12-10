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Sakarya Nehri'nde kadın cesedi bulundu

3. Sayfa Haberleri

Sakarya Nehri'nde kadın cesedi bulundu Sakarya Nehri üzerinde kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulundu.

Sakarya Nehri'nde kadın cesedi bulundu

SAKARYA - Sakarya Nehri üzerinde kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde 23 Kasım tarihinde Fatma Abdullah isimli bir kadının kaybolmasının ardından Sakarya Nehri üzerinde ekipler arama çalışmaları gerçekletirdi. Ekiplerin çalışmaları sırasında nehir üzerinde Çökekler Mahallesi istikametinde bir kadının hareketsiz halde yattığını gördü. Bunun üzerine adrese sağlık ve jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından, kadının cansız bedeni, otopsi ve kimlik tespiti yapılması için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Haberler

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