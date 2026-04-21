Sakarya Nehri'ne düşen çocuğu arama çalışmaları havadan görüntülendi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tutarken dengesini kaybederek Sakarya Nehri'ne düşen Irak uyruklu çocuk Ahmed İdris için arama çalışmaları sürüyor. AFAD ve itfaiye ekipleri drone ve teknelerle nezaretinde kapsamlı bir şekilde arama yapıyor.

"Her sene böyle olaylar oluyor"

Nehir kenarında işletmesi bulunan Erhan Sarıca, "Sakarya Nehri kenarında her sene böyle olaylar oluyor. Nehir kenarına gelen çocuklar, büyükler ayakları kayıp düşüyor. Su da derin ve müdahale edilse bile su içine çekiyor. Buraya acilen bir çözüm bulunması lazım. Ben yaklaşık 20 senedir buradayım ve her sene böyle vakalarla karşılaşıyoruz. Çocuklar iki kardeş, biri balık tutarken ayağı kayıyor ve suya düşüyor. 15 dakika içinde ekipler gelmeye başladı ve müdahale etti ama bulunamıyor" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
