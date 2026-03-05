Siber polisten Sakarya merkezli 3 ilde milyonluk 'ikinci el' operasyonu: 6 tutuklama

Sakarya merkezli 3 ilde, internet üzerinden düşük fiyatlı ürün ilanı vererek vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçuyla mücadele kapsamında kapsamlı bir projeli çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin ikinci el alım-satım sitelerinde; cep telefonu, laptop, masaüstü bilgisayar ve ofis malzemeleri gibi ürünleri piyasa değerinin çok altında ilan ederek Türkiye genelinde 29 vatandaşı mağdur ettiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 Mart 2026 tarihinde Sakarya merkezli olmak üzere Mersin, Adana ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda toplam 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

6 şahıs tutuklandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı tespit edilen üçüncü şahıslar adına tanımlı çok sayıda bankamatik kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 24 adet fişek de muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, dolandırıcılık şebekesinin üyesi olduğu tespit edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

