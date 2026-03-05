Haberler

Siber polisten Sakarya merkezli 3 ilde milyonluk 'ikinci el' operasyonu: 6 tutuklama

Siber polisten Sakarya merkezli 3 ilde milyonluk 'ikinci el' operasyonu: 6 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da internet üzerinden düşük fiyatlı ürün ilanları vererek dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda birçok bankamatik kartı ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Sakarya merkezli 3 ilde, internet üzerinden düşük fiyatlı ürün ilanı vererek vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçuyla mücadele kapsamında kapsamlı bir projeli çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin ikinci el alım-satım sitelerinde; cep telefonu, laptop, masaüstü bilgisayar ve ofis malzemeleri gibi ürünleri piyasa değerinin çok altında ilan ederek Türkiye genelinde 29 vatandaşı mağdur ettiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 Mart 2026 tarihinde Sakarya merkezli olmak üzere Mersin, Adana ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda toplam 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

6 şahıs tutuklandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı tespit edilen üçüncü şahıslar adına tanımlı çok sayıda bankamatik kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 24 adet fişek de muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, dolandırıcılık şebekesinin üyesi olduğu tespit edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek

İsrail saldırısı altındayken İran'a karşı harekete geçtiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı

İran'ın yeni savaş makinesi! İlk kez fırlattılar
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
Uyuşturucu testi negatif çıkan Lal Denizli: Hiçbir zaman bana inananların başını öne eğdirmem

Uyuşturucu testi negatif çıkan belediye başkanından açıklama var
TFF'nin açıkladığı karar Beşiktaş ve Galatasaray'da endişe yarattı

TFF'nin bugün açıkladığı karar taraftarlarda büyük endişe yarattı