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Sakarya Karasu'da selde mahsur kalan 4 vatandaş AFAD koordinesinde kurtarıldı

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Sakarya Karasu'da aşırı yağışların yol açtığı selde mahsur kalan 4 vatandaş, AFAD koordinesindeki çalışmayla Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu, İçişleri Bakanlığının ekiplere teşekkür ettiği belirtildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde mahsur kalan 4 vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Karasu ilçesi Darıçayırı mevkiinde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel nedeniyle bölgede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi amacıyla AFAD Başkanlığı koordinesinde kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında bölgede görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-18) ile Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Karasu/Koldestim), mahsur kalan 4 vatandaşa ulaştı. Vatandaşlar, ekiplerin çalışması sonucu sağlık durumları iyi şekilde kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığının paylaşımında, AFAD ekipleri ile kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline teşekkür edildi. Kurtarma anlarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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