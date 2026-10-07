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Sakarya Karasu'da polis ekipleri okul çevresinde eğitim saatleri boyunca nöbet tuttu

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Sakarya Karasu'da polis ekipleri okul çevresinde eğitim saatleri boyunca nöbet tuttu
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Sakarya Karasu'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim saatleri boyunca okul çevrelerinde nöbet tuttu. Ekipler, okul çevresindeki hareketliliği takip ederek öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimine devam etmesi için bölgede hazır bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde öğrencilerin güvenliğini artırmak ve okul çevresinde huzur ortamını sağlamak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim saatleri boyunca okul çevrelerinde nöbet tuttu.

Karasu ilçesinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik güvenlik tedbirleri artırıldı. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, polis sorumluluk bölgesindeki okulların bulunduğu bölgelerde gün boyunca görev yaparak öğrencilerin ve okul çevresinin güvenliğini sağladı. Eğitim-öğretim saatleri boyunca okul çevresinde bulunan polis ekipleri, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla nöbet tuttu. Okul çevresindeki hareketliliği takip eden ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede hazır bulundu. Gün boyu sürdürülen güvenlik uygulaması kapsamında ekipler, okul çevresinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri alırken öğrencilerin kendilerini daha güvende hissetmelerine de katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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