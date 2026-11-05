Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Karasu'da park halindeki panelvan alev aldı, itfaiye ekipleri söndürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Karasu'da park halindeki panelvan alev aldı, itfaiye ekipleri söndürdü Haber Videosunu İzle
Sakarya Karasu'da park halindeki panelvan alev aldı, itfaiye ekipleri söndürdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde İstiklal Caddesi üzerinde park halindeki panelvanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmazken araçta maddi hasar meydana geldi, çıkış sebebi için inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeyken alev alan panelvan araç, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Karasu ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde park halinde bulunan panelvan araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Karasu İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Adrese kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım

Liverpool maçı biter bitmez telefona sarıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü

Vicdanınız kurusun! Ölen adamın arkasından yapılan rezilliğe bakın
Düğününe bir hafta kalmıştı! Kazada ölen Safiye, telli duvakla toprağa verildi

Düğünde giyemedi, tabutuna serildi! Safiye'ye acı veda
Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı

Fenerbahçe ve Galatasaray tarih yazdı!
Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu

Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek

Emekliye ek zamda yeni müjde! En büyük artış onlara yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor

Erdoğan'dan Azerbaycan'la kriz iddialarına yanıt! Ziyaret tarihi verdi
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı! Yüzde 86'sı insan kaynaklı

Bakan Yumaklı açıkladı! Orman yangını bilançosunda dikkat çeken oran