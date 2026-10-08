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Sakarya Karasu'da devrilen traktörde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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Sakarya Karasu'da devrilen traktörde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kurudere Mahallesi'nde devrilen traktörde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde traktörün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurudere Mahallesi'nde Recep Altay (79) idaresindeki 54 AKG 533 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada traktörde yolcu olarak bulunan R.M.B. (15) ve R.B. (48) hafif şekilde yaralanırken, Recep Altay olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Altay'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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