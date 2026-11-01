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Sakarya Karasu'da 149,60 gram kokainle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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Sakarya Karasu'da 149,60 gram kokainle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Sakarya Karasu'da 149,60 gram kokainle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Karasu'da durdurulan araçta K-9 köpeğiyle yapılan aramada 149,60 gram kokain ele geçirildi, şüpheliler cezaevine gönderildi.

Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, B.K. (30) ile S.A. (34) isimli şahısların Kocaali ilçesinden bir araçla İstanbul'a giderek, Karasu ve Kocaali ilçelerine uyuşturucu madde sevk edecekleri bilgisine ulaştı. Şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracın İstanbul'dan hareket ederek Karasu ilçesine giriş yaptığını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen fiziki takip sonrasında önü kesilerek durdurulan araçtaki 2 şüpheli yakalandı. Araçta K-9 köpeği ile yapılan detaylı aramada, sürücü koltuğu tarafındaki zeminde 149.60 gram kokain maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. ve S.A., çıkarıdıkları adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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