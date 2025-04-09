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Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşanan ve 5 kişinin ölümüne yol açan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 11'e çıktı.

Sakarya'da komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde 6 Nisan'da gece saatlerinde çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olduğu katliam gibi olayda Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt (24) ve Özgür Özyurt (21) ile Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

KATLİAM GİBİ KAVGADA 3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri 4'ü hastanede toplam 12 kişiyi gözaltına aldı, 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, T.Y. (25), B.T.Y. (50), S.Y. (37), N.Y. (39), F.Y. (45), B.Y. (32), S.T.Y. (27) ve F.K. (17) isimli 8 şüpheli dün çıkarıldığı mahkemece tutuklamıştı. Bugün, hastanede gözetim altına alınan ve tedavileri tamam 4 kişiden G.Ö. (39), N.Y. (48) Asayiş Şube Müdürlüğü'nden F.U.U. (17) ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLU SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Bu çerçevede 5 kişinin öldüğü olaya ilişkin tutuklanma sayısı 11'e yükseldi.

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Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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