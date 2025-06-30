Sakarya'daki Orman Yangını ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı

Sakarya'daki Orman Yangını ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangınıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adli kontrolle serbest kaldı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak büyük paniğe yol açmıştı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan ve büyük oranda kontrol altına olan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adli kontrolle, 1'i ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi mevkiinde 27 Haziran'da başlayan orman yangını büyük paniğe yol açmıştı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına hem karadan hem havadan müdahale edilmiş, aradan geçen üç günün sonunda büyük oranda kontrol altına alınmıştı. Hususa ilişkin olarak R.E. (79), Y.E. (43) ve N.D. (36) isimli şahıslar gözaltına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken şahıslar işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri sonrasında 2 şahıs adli kontrolle bir şahıs ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama

İskenderi 2 bin TL'ye satan mekanda tepki çeken "çay" uygulaması
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor

Anlaştı! Yeni takımına imzayı atıyor
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.