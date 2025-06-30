Sakarya'daki Orman Yangını ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan ve büyük oranda kontrol altına olan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adli kontrolle, 1'i ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi mevkiinde 27 Haziran'da başlayan orman yangını büyük paniğe yol açmıştı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına hem karadan hem havadan müdahale edilmiş, aradan geçen üç günün sonunda büyük oranda kontrol altına alınmıştı. Hususa ilişkin olarak R.E. (79), Y.E. (43) ve N.D. (36) isimli şahıslar gözaltına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken şahıslar işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri sonrasında 2 şahıs adli kontrolle bir şahıs ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - SAKARYA