Köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı: Duvara çarparak durabildi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde köpeğe çarpmamak için direksiyonunu kıran otomobil sürücüsü, kaygan yolda hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Olayda sürücü yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi.

Sakarya'da yola aniden atlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, duvara çarptı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacımurat Mahallesi Aynalı mevkiinde 41 N 8595 plakalı otomobili ile seyir halinde olan bir sürücü, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar oluştur.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
