Haberler

Sakarya'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Sakarya'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da yılbaşı öncesi düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya'da yılbaşı öncesi düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 11 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Serdivan, Adapazarı ve Hendek ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 10 kilo 954 gram kubar esrar, 111,5 gram bonzai, 21 gram AM maddesi, 5 gram kokain, 35 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 289 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım

Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap
Mourinho Portekiz'i yine karıştırdı! 2-2'lik maçtan sonra söyledikleri çok ilginç

Önceki yaptıklarını unutun! Söyledikleriyle ülkeyi yine karıştırdı