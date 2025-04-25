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Sakarya'da Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılmaz hale geldi

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde tek katlı ev alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Yunus Emre Caddesi 630. Sokak üzerinde bulunan tek katlı binada, henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Evde çıkan yangın, havadan da görüntülenirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - 3.Sayfa
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