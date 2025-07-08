Sakarya'da Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Sakarya'da Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D100 kara yolunda bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D100 kara yolunda alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, D100 kara yolu Kızılcıkorman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan A.A. kontrolündeki 54 AKL 835 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın aracın motor bölümü ve ön konsolunu sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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