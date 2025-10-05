Sakarya'da Yangın Korkusu, İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Turnalı Mahallesi mevkiinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa