Sakarya'da Yangın Korkusu, İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Güncelleme:
Kaynarca ilçesinde çıkan otluk alan yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Turnalı Mahallesi mevkiinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
