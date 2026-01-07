Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe: 1 tutuklama

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jazdarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Serdivan ilçesinde kaçakçılık ve uyuşturucu madde imali ve ticareti yaptığı tespit edilen E.C.K (25) ve E.A. (30), İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 65 adet ecstasy hap, 445 gram esrar, 88 gram bonzai, 60 gram amfetamin maddesi ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Adli işlemlerinin ardından şüphelilerden E.C.K.'nın tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - SAKARYA