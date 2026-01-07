Haberler

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe: 1 tutuklama

Güncelleme:
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçakçılık ve uyuşturucu madde imalatı ile ticareti yapan iki kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında ecstasy haplar ve esrar gibi maddeler bulunuyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jazdarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Serdivan ilçesinde kaçakçılık ve uyuşturucu madde imali ve ticareti yaptığı tespit edilen E.C.K (25) ve E.A. (30), İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 65 adet ecstasy hap, 445 gram esrar, 88 gram bonzai, 60 gram amfetamin maddesi ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Adli işlemlerinin ardından şüphelilerden E.C.K.'nın tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
