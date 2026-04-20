İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu taşıyan şüpheliler Sakarya'da yakalandı

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu taşıyan şüpheliler Sakarya'da yakalandı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan 3 şahsı yakaladı. Yapılan operasyonda 100 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüpheliler tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı belirlenen araç, Kuzey Marmara Otoyolu'nda düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde H.T. (43), A.T. (39) ve R.Ş. (34) isimli şahısların İstanbul'dan Samsun'a gitmek üzere yola çıktıklarını tespit etti. Şüphelilerin kullandığı araç, İstanbul'dan hareket ettiği andan itibaren polis ekiplerince takibe alındı. Takip altındaki araç, Kuzey Marmara Otoyolu Karasu gişeleri mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan H.T., A.T. ve R.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

