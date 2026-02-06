Haberler

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 1 tutuklama

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 33 gram kokain, 32 gram kubar esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin ve imalatının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Erenler ilçesinde yapılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 13 parça halinde satışa hazır toplam 33 gram kokain, 23 parça halinde satışa hazır toplam 32 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu, 1 adet öğütme aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira nakit para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
