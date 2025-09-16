Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 97 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 97 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, 97 kök kenevir bitkisi ve 175 gram kubar esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda 97 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi İkizcemüslim Mahallesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, A.T. (41) isimli şahsın ev, eklenti ve arazilerinde yapılan aramada 97 kök kenevir bitkisi, 175 gram kubar esrar ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan A.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
