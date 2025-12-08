Haberler

92 kilo bonzai hammaddesi taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı

92 kilo bonzai hammaddesi taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 92 kilo bonzai hammaddesi ve diğer uyuşturucu maddelerle beraber iki şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde araçta 92 kilo bonzai hammaddesi taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, savcılık koordinesinde İstanbul'dan yola çıkan ve Aksaray'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları tespit edilen O.Ç. (32) ve S.A. (32) isimli şahısları takibe aldı. Şüphelilerin bulunduğu araç, Akyazı ilçesi sınırları içerisinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda; 91.80 gram ağırlığında, yaklaşık 92 kilogram bonzai yapımında kullanılabilecek hammadde, 3 parça halinde toplam 518 içimlik peçeteye emdirilmiş uyuşturucu hammaddesi, 0,56 gram kokain ve 0,42 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan O.Ç. (32) ve S.A. (32) hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

