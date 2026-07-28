Karasu'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Sakarya’nın Karasu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar kapsamında Karasu ilçesinde tespit edilen 7 şüphelinin adreslerine zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 422 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 1 adet 125 ml sıvı aseton, 1 adet sentetik ecza, 2 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet 7.65 mm çapında fişek ile 8 adet cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki adli işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 7 şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.