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Karasu'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Karasu'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar kapsamında Karasu ilçesinde tespit edilen 7 şüphelinin adreslerine zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 422 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 1 adet 125 ml sıvı aseton, 1 adet sentetik ecza, 2 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet 7.65 mm çapında fişek ile 8 adet cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki adli işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 7 şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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