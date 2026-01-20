Haberler

Polisten iki ilçede iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya'nın Erenler ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Sakarya'nın Erenler ve Serdivan ilçelerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Serdivan ve Erenler ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 19 parça halinde satışa hazır 64 gram a-m 2201 hammaddesi, 10 parça halinde satışa hazır 160.43 gram sentetik cannobinoid maddesi, 39 adet ectasy hap maddesi, 10 adet sentetik ecza maddesi, 0.40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
