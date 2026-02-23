Haberler

Sakarya'da 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Sakarya'da 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 Aralık 2025 tarihinden itibaren yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütlü yapı deşifre edilerek 11 Şubat 2026 günü Ferizli, Adapazarı ve Erenler ilçelerini kapsayan 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uzun süreli takibin ardından gerçekleştirilen baskınlarda şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 491 adet sentetik hap, 3 gram metamfetamin, 14 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suç unsuru teşkil edebileceği değerlendirilen 7 cep telefonu ele geçirildi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir

Harita üzerinden uyardı: Fay hareketli, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı

Bulantı şikayetiyle hastaneye götürüldü, karnından bakın ne çıktı
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
Sabrın ödülü! 153 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi bakın nasıl kazandı

153 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi bakın nasıl kazandı
Trump, Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur

Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur