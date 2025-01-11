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Sakarya'da Unutulan Yağ Yangına Neden Oldu

Sakarya'da Unutulan Yağ Yangına Neden Oldu
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde ocakta unutulan yağın parlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü, olayda yaralanan olmadı.

Sakarya'da ocakta unutulan yağın parlaması neticesinde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi 3006 Sokak'ta bulunan binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ocakta unutulan tencere dolu yağ parladı. O esnada evde olan ev halkı korkuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Olayda yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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