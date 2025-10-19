Haberler

Sakarya'da Tüfekli Saldırı: 2 Yaralı, 3 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da Tüfekli Saldırı: 2 Yaralı, 3 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen tüfekli saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iş yerinde tüfekle 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Erenler ilçesinde bir iş yeri önünde motosiklet kaskı takarak gelen bir şahıs henüz belirlenemeyen sebeple, M.U. (36) ve İ.A.'yı (45) tüfekle ateş ederek yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, suç aletiyle birlikte E.Y. (18), E.İ. (21) ve G.Y.'yi (22) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA



