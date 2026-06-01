Devrilen traktörün altında kalan 80 yaşındaki sürücü ağır yaralandı
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 80 yaşındaki M.A.Y.'nin kullandığı traktör, evinin önüne park etmek isterken 5 metre yükseklikten devrildi. Altında kalan sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.Y.'nin (80) evinin önüne park etmek istediği traktör, yaklaşık 5 metre yükseklikten devrildi. Traktörün altında kalan sürücü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Akyazı Devlet Hastanesine sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı