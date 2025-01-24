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Sakarya'da Trafik Kazası: Tır Arkadan Diğer Tıra Çarptı

Sakarya'da Trafik Kazası: Tır Arkadan Diğer Tıra Çarptı
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde D-100 karayolunda seyir halindeki bir tıra, başka bir tırın arkadan çarpması sonucu kazada biri hafif yaralı. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazanın ardından trafik akışını normale döndürdü.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 karayolunda seyir halindeki tıra, başka bir tır arkadan çarptı. Hurdaya dönen tırın sürücüsü, kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, D-100 karayolu Arifiye ilçesi Hanlı mevkiinde bulunan köprünün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 HU 503 kupa plakalı tıra, A.I. kontrolündeki 33 AYB 90 dorse plakalı tır arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 33 AYB 90 dorse plakalı tırın çekici kısmı hurdaya döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü A.I., tı. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların yoldan kaldırılması ile normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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