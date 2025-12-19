Hafif ticari araçla çarpışan otomobil tarlaya devrildi: 5 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin tarlaya devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

D-650 karayolu Kömürlük Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 DT 423 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile çarpışan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 ALZ 482 plakalı Fiat marka otomobil, savrularak yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA