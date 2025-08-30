Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, 1'i Ağır

Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, 1'i Ağır
Güncelleme:
Adapazarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 20.40 sıralarında Adapazarı-Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde Karakamış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünde ilerlemekte olan H.M.C. (22) idaresindeki 54 ADU 960 plakalı otomobil ile Z.Z. (25) kontrolündeki 54 UC 808 plakalı otomobil çarpıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.M.C., B.S.S. ve E.C.K. isimli 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. E.C.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
