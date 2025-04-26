Sakarya'da Trafik Kazası: 25 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde farklı bir araç ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin 25 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bir kişinin de ağır yaralandığı kazada diğer araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Karasu-Kocaali yolu Küçükboğaz Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu'dan Kocaali istikametine doğru seyir halinde olan Eray Türk (25) kontrolündeki 34 RUB 57 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerlemekte olan B.K. idaresindeki 41 ACV 711 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 RUB 57 plakalı otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırılan Eray Türk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan Sinan Ş.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer araç sürücüsü B.K. gözaltına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA