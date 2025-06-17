Sakarya'da Tır Kazası: İki Tır Çarpıştı, Yangın Çıktı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen tır kazasında, iki tırın çarpışması sonucu bir araçta yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da feci kaza: Çarpışan tırlardan biri alev aldı

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki tırın çarpışmasının ardından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Pamukova girişinde iki tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN ELGÜN - 3.Sayfa
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