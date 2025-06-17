Sakarya'da Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sakarya'da Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan tırın iki tıra çarparak neden olduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yangın çıkarak itfaiye ekipleri devreye girdi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tır, iki tıra çarparak faciaya yol açtı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Bilecik istikametinde kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 42 ABN 501 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı şeritte seyir halinde olan 06 EBU 208 ve 41 YY 321 plakalı tırlarla çarpıştı. Facia gibi kaza sonrasında 3 tırda yangın çıkarken, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan 06 EBU 208 ve 41 YY 321 plakalı tırların sürücüleri, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangın sonrasında yapılan kontrolde 42 ABN 501 plakalı tırın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Meydana gelen kaza sonrasında kara yolunun Bilecik istikametinde trafik tek şeritten verilirken, Adapazarı istikametinde durduruldu. Ekiplerin araçları bulunduğu yerden kaldırma çalışmaları devam ederken kaza bölgesi havadan da görüntülendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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