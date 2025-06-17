Sakarya'da Tır Faciası: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 kişinin öldüğü facia gibi kaza güvenlik kamerasında

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tır, iki tıra çarparak faciaya yol açmıştı. 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

D-650 kara yolu Bilecik istikametinde Hikmet Şahin idaresindeki 42 ABN 501 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı şeritte seyir halinde olan E.D. idaresindeki 06 EBU 208 ve İ.A. idaresindeki 41 YY 321 plakalı tırlarla çarpıştı. Facia gibi kaza sonrasında 3 tırda yangın çıkarken, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan E.D. ve İ.A. isimli sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangın sonrasında yapılan kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Meydana gelen kaza sonrasında kara yolunun Bilecik istikametinde trafik tek şeritten verilirken, Adapazarı istikametinde durduruldu. Ekiplerin çalışmaları neticesinde 4 saat sonra kara yolu tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Facia gibi kaza güvenlik kamerasına yansıdı

1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı facia gibi kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sol şeritten seyir halinde olan tırın kontrolden çıkarak karşı yöne geçmesi ve karşı yönde sol ile orta şeritte seyreden tırlara çarpması yer alıyor.