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Kontrolden çıkarak devrilen tır, ulaşımın aksamasına sebep oldu

Kontrolden çıkarak devrilen tır, ulaşımın aksamasına sebep oldu
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Anadolu Otoyolu Sakarya kesimi bağlantı yolunda kontrolden çıkan konteyner yüklü tır devrildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre kapalı kaldı, ekiplerin müdahalesiyle yol tekrar açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrilen tır, trafiğin aksamasına sebep oldu.

Otoyolun Sakarya gişelerinden çıkan A.E. idaresindeki 34 BR 8793 konteyner yüklü tır, D-650 bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kaza sebebiyle bağlantı yolu trafiğe kapanırken, bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Ayrıca ekipler, otoyoldan D-650 bağlantı yoluna araçların girişine izin vermedi. Dorseden ayrılan konteyner, vinç yardımıyla kaldırılarak bölgeye gelen başka bir tıra yüklendi. Trafik, tır ve konteynerin bölgeden kaldırılmasıyla normale döndü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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